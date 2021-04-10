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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü

İkiz kız kardeşler aynı gün koronadan öldü

cenaze namazı

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı Kız Kardeş 

-açılan mezarlar
-camii
-fotoğraflar

( ANTALYA - 1) - Aynı gün öldüler yan yana defnedildiler ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 58 yaşındaki ikiz kız kardeşler korona virüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede aynı gün saat farkıyla hayatlarını kaybetti. Alanya’da yaşayan 2 erkek çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Hacıkadiroğlu Demirel ve ikizi 2 kız çocuk annesi Şeyda Hacıkadiroğlu Berber, korona virüs nedeniyle aynı hastanede tedaviye alındı. Bir süredir hastanede tedavisi süren Demirel dün saat 16.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, aynı gün saat 22.00'de de kız kardeşi Berber yaşamını yitirdi. İkiz kardeşlerin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınlar büyük üzüntü yaşadı.Bugün sabah saatlerinde cenazeleri teslim alınan ikiz kız kardeşlerin cenazeleri için yan yana mezarlar kazıldı. Namazları cenaze aracı içindeyken Mine Özmüftüoglu caminde kılınan ikiz kız kardeşler Hacikadiroglu aile mezarlığında gözyaşları arasında topraga verildi.

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