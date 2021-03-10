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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

İkinci P-72 deniz karakol uçağı da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

paylaşımdan görüntü

( ANKARA -YÜKSEK KALİTE GÖRÜNTÜ) ANKARA

Sosyal Medya Strateji 


- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 deniz karakol uçağının Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi vatanda milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" dedi.

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