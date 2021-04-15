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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İkinci kez alkollü yakalanan sürücü: “Alkolü evde içtim, yolda mı içtim”

İkinci kez alkollü yakalanan sürücü: “Alkolü evde içtim, yolda mı içtim”

-Trafik denetimi görüntü

Para Cezası Vergi Borcu Araç Kullanmak Trafik Denetimi Direksiyon 

-Alkollü yakalanan sürücünün muhabirin sorusuna yanıt vermesi
-Polisle sürücü arasındaki konuşma
-Polisin ehliyetine el konulacağını anlatması
-Maskeyi çıkarıp yere atması
-Ceza yazılması
-Sürücünün gidişi

( ISPARTA )-Alkollü araç kullanan sürücünün savunması pes dedirtti-Daha önce ehliyetine el konulan sürücü: “Ben ehliyetimi alamadım. Nasıl 2 yıl daha ekliyorsunuz”-Maskesini çıkarıp yere attı “Yaz ağabey ondan da yaz” dedi.
ISPARTA

- Isparta’da daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan sürücü, tekrar direksiyon başına geçti, kendisini “Alkolü evde içtim, yolda mı içtim” diyerek savundu. Polis, sürücüyü bir türlü ehliyetine 2 yıl daha el konulacağına ikna edemedi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan bir aracın sürücüsü 0.53 promil alkollü çıktı. Yapılan incelemede isminin Nurullan A., olduğu öğrenilen sürücünün daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay el konulduğu anlaşıldı. “Ehliyetimi alamadım, nasıl 2 yıl daha ekliyorsunuz” Polis, Nurullah A.’ya alkollü araç kullandığı için ehliyetine 2 yıl daha el konulacağını söyledi.

Ancak Nurullah A., daha önce 6 aylığına el konulan ehliyetini 8 ay geçmesine rağmen vergi borcunu ödemediği için alamadığını belirterek, “Ben ehliyetimi alamadım. Nasıl 2 yıl daha ekliyorsunuz. Ben vergi mükellefiyim. Yazabildiğiniz kadar ceza yazın” dedi.
“Alkolü evde içtim, yolda mı içtim” Muhabirin "Sokağa çıkma yasağında neden dışardasınız, alkollü yakalandınız? sorusunu yanıtlayan Nurullah A., “Bana serbest, nakliyeciyim. Alkolü evde içtim, yolda mı içtim” diye karşılık verdi. Maskesini çıkarıp yere attı “ondan da yaz” dedi Maskesini çıkararak yere atan Nurullah A., polisin uyarması üzerine “Yaz ağabey ondan da yaz, maskeden de yazın” diye konuştu.
Polis, Nurullah A.’ya takması için yeni bir maske verdi. Nurullah A.’ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 5 bin 848 TL, aracın sahibine de 2 bin 698 lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine ikinci kez alkollü araç kullandığı için 2 yıl el konuldu.
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