Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
İkinci el oto dolandırıcıları adliye

İkinci el oto dolandırıcıları adliye

adliye detay

Polis Dell Şüpheli Hakim Dolandırıcılık İnter 

-şahısların adliyeye sevki

( SİVAS ) SİVAS

- İnternet ilanları ile araçlarını satışa çıkartanları ağına düşüren dolandırıcılık şebekesi Sivas’ta yakayı ele verdi. Dört şüpheli hakim karşısına çıkartıldı. Sivas'ta otomobilini satmak için internette ilana koyan bir kişiyi ağına düşüren şebeke Sivas’ta yakayı eve verdi. Geçtiğimiz gün Sivas’ta yaşanan olayda, telefonla yaptıkları görüşmede aracı satın almak için 120 bin TL bedelle anlaşan 3 kişi geçtiğimiz gün Sivas'a geldi. Araç sahibiyle devir işlemini gerçekleştiren şahıslar, aracıda alarak kayıplara karıştılar. Para ödemeden aldıkları aracı daha önce anlaşmaya vardıkları bir galeriye 71 bin 500 TL değerle satan dolandırıcılar paraları alarak kaçtılar. Parasını almak için bankaya giden satıcı, birlikte bankaya gittikleri kişi bir anda ortadan kaybolunca dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi. Polisin hızlı ve titiz takibi sonucu üç dolandırıcı Amasya istikametine giderken Tokat'ta yakayı ele verdi. Dolandırıcılar üzerlerindeki 70 bin 550 TL ile gözaltına alındılar. Dolandırıcıların benzer yöntemle birçok kişiyi dolandırdıkları, haklarında 245 farklı suç kaydı bulunduğu anlaşıldı. Olayla ilgili 4 zanlı Sivas İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement