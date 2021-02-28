İkinci el dükkanında korkutan yangın: 1 yaralı

-Ekipler detaylar

-Yanan malzeme detay

-Dükkandan detaylar

-Yangın sonrası bölgeye gelen vatandaşlar detaylar

-İtfaiye ekiplerinin bölgeden ayrılışı



( SAKARYA )- Sobadan çıkan yangın faciaya yol açıyordu- Yanan malzemeyi dışarıya çıkartmak isterken eli ve bacağından yaralandı SAKARYA



- Sakarya’nın Erenler ilçesinde kombi-petek bakımı yapan ve ikinci el eşya satan dükkanda sobadan çıkan yangın neticesinde 1 kişi yaralandı. Yangın, Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kombi-petek bakımı yapan ve ikinci el eşya satan dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Y. temizlik yapmak için geldiği dükkanda sobayı yakmaya çalıştı. Bu esnada sobanın yanında bulunan bir dolabın alev aldığını fark eden Yılmaz Y., alevlere teslim olan eşyayı dışarıya çıkartmak istedi. Bu esnada eli ve bacağı yanan Yılmaz Y.’yi fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Dükkanda çıkan yangında yaralanan Yılmaz Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dükkan içerisinde bulunan bazı malzemelerde hasar aldı. Polis konu ile ilgili inceleme başlattı.



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