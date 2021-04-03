İkinci el araç piyasasında durgunluk yaşanıyor

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( VAN ) - VAN



- Korona virüs tedbirleri kapsamında normalleşme kararıyla tekrar açılan ikinci el oto araç pazarında ikinci el araçlara talebin azalması durgunluğa neden oldu. Van'da korona virüs salgını nedeniyle faaliyetine ara verilen 1 Mart 2021 tarihinde normalleşme kararıyla birlikte kapılarını tekrar açan oto pazarında durgunluk yaşanıyor. Galericiler bu durgunluktan yakınırken alıcılar ise araç fiyatlarının pahalı olması ve döviz kurlarındaki değişkenlikten dolayı beklemeye geçtiklerini ifade ettiler. Pandemi döneminde otomobil üretiminin azalması, az olan otomobillerde de talebe bağlı olarak fiyatların artmasına neden olmuştu. Sıfır araçların pahalanması nedeniyle de tüketiciler ikinci el otomobillere yöneldi. Bu sebeple ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. "Fiyatları yüksek olduğu için alım satımlar neredeyse yok kadar az" İHA muhabirine konuşan araç satıcısı Fırat Tan, “Küçüklüğümden bu yana bu işin içindeyim. Şuana kadar ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. ÖTV ve vergi zamlarıyla ikinci el araçlarda bu zamdan nasibini aldı. İkinci el araç fiyatları yüksek olduğu için alım satımlar neredeyse yok kadar az. Normalleşme sonrası oto pazarı açıldığı günden beri buraya geliyorum hala bir satışa denk gelmedim. Burada tanıdıklarımız, yıllarca iş yaptığımız arkadaşlarımız var. Onlara da danışıyoruz, görüşüyoruz, ikinci el araç piyasası çok kötü durumda. İnsanlar araç alamaz durumda. Elimde bulunan aracı zararına bile veriyorum satılmıyor. Zaten zarar ediyoruz hiç rağbet görmüyor. Sadece kuru kalabalık mevcut, sadece satıcılar burada, hiç alıcı yok” dedi.

"Nakdi paraya ihtiyacım var ama aracım satılmıyor" İhtiyaçtan dolayı aracını satmak isteyen Selahattin Sontürk ise “Sıfır araç alımı şuan durmuş vaziyette. Bayiiler bu anlamda sıkıntı yaşıyor. İkinci el araç fiyatları da düşmediği için alıcı yok. Vatandaşlarda para yok pandemiden dolayı bir yıla yakındır insanlar düzgün çalışamıyor. İnsanlar iş yapamadığı için para da kazanamıyor, bu sebeple genellikle düşük model araç arıyorlar. Yüksek model araçlara rağbet yok. Yüksek modelde araç arayan pek nadir sayıda insan bulunuyor, yüksek model tercihi de sıfırdan yana kullanıyorlar. Nakdi paraya ihtiyacım var, aracımı getirmişim ama satılmıyor” diye konuştu.

(YT-ŞAK-



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