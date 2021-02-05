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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İkinci el araba pazarında durgunluk.

İkinci el araba pazarında durgunluk.

Araba pazarı

-Satıcılarla röportaj.
-Detaylar

( BURDUR -ÖZEL)- Satıcılar bile araç fiyatlarından rahatsız BURDUR

- Burdur merkezde her hafta Cumartesi günleri kurulan ikinci el araba pazarında durgunluk yaşanıyor. Pandemi dolayısıyla araç fiyatlarında görülen artış ikinci el araba pazarını da etkiledi. Pandemi öncesi Cumartesi günleri kurulan pazarda 450-500 araç yer alırken, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı değiştirilen ve perşembe günü kurulmasına izin verilen pazarda sadece 50 araç sahibi müşteri aradı. Arabalarına alıcı bulmaya gelen satıcılar, araba pazarının pandemi dolayısıyla durgun geçtiğini ve daha önce Cumartesi günleri kurulan pazar gibi canlı olmadığını, belirttiler. Birkaç haftadır pazara gelerek alıcı bulmaya çalıştığını söyleyen Veysel Bilkay, "Araba pazarı cumartesiden perşembeye alındı. Hafta içi mesai saatleri olduğu için pazar durgun, satıcıdan başka kimse, yok alıcı yok. İkinci el araba fiyatların düşme ihtimali yok. Ucuzlayacak da bir şey kimsenin aklına gelmesin, daha ileri gidecek geri gitmez, yerinde de saymaz ." dedi.

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