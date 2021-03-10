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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı

İkinci el alışveriş platformunda satılan telefonu sahte parayla aldı

Zanlının emniyetten çıkartılması

Alışveriş Ev Hapsi Akalan Çeyrek Altın Cep Telefonu 

-Adliyeye sevk edilmesi
-Ele geçirilen paraların görüntüsü

( ADANA )- Gözaltına alınan zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana’da bir kişinin ikinci el alışveriş platformunda satılığa çıkardığı cep telefonunu sahte parayla aldığı öne sürülen zanlı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yüksel, ikinci el alışveriş platformundan telefonunu bin 750 liraya satılığa çıkardı. Telefona Emre A. alıcı oldu. Bunun üzerine taraflar belirledikleri yerde buluştu. Emre A. bin 750 lira vererek telefonu satın alıp ayrıldı. Mustafa Yüksel ise aldığı parayla bir markete gidip alışveriş yapmak istedi ancak market sahibi paranın sahte olduğunu söyledi.

Yüksel diğer paraları da gösterdiğinde bunlarında sahte olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Yüksel, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine Emre A.’nın evine yapılan baskında zanlı yakalandı. Zanlının evinde sahte 100 lira ve çeyrek altın ele geçirildi. Yüksel’e verilen bin 750 lira incelendiğinde sadece 50 liranın gerçek olduğu bin 700 liranın sahte olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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