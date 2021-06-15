Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır iki kişi yaralandı

İki tır kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır iki kişi yaralandı

- kaza yapan araçlardan detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Direksiyon 

-- Kaza yerinden detaylar ve diğer araçların geçişi

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te, iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada, biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Dağcıoğlu idaresindeki 27 AAK 999 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Durmuş idaresindeki 31 LAG 51 plakalı Ford marka tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Ahmet Dağcıoğlu ağır yaralanırken, diğer sürücü Mehmet Durmuş ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü olarak sağlarken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (RY-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement