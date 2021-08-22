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İki otomobilin karıştığı kazada kemerini takmayan yolcu yaralandı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
İki otomobilin karıştığı kazada kemerini takmayan yolcu yaralandı

İki otomobilin karıştığı kazada kemerini takmayan yolcu yaralandı

Yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Hastane Altın Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Polisten görüntü
-Olay yerinden görünt

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da ticari taksi önünde seyreden araca duramayarak arkadan çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi kemer takmadığı için yaralandı.Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 TT 0162 plakalı Dacia marka ticari taksi, seyir halinde iken, 21 ABF 699 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari takside bulunan ve kemerini takmayan yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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