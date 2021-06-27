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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı

İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ağır yaralandı

kaza yeri, yaralıların görüntüsü,

İlk Müdahale Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-vatandaşların yaralıları teselli etmesi,
-yaralıların ambulansa taşınması,
-araçların görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da aynı yönde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik-Boğazkent yolunda aynı istikamete giden Mümine Tanrıverdi’nin kullandığı 07 MMN 19 plakalı otomobil ile, Osman Şakar’ın kullandığı 07 TBE 43 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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