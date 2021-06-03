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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İki otomobil kavşakta birbirine girdi: 4 yaralı

İki otomobil kavşakta birbirine girdi: 4 yaralı

- KAZA YAPAN ARAÇLAR

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Polis Ekipleri 

-- OTOMOBİLİN TRAFİKIŞIKLARINI DEVİRMESİ
-- POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-- YARALILARIN HASTANEYE GÖTÜRÜLMESİ

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.15 sıralarında D-100 Karayolu Gölköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz A. idaresindeki 06 BUC 203 plakalı otomobil, Yahya Çetin K'nin yönetimindeki 14 GL 345 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan Cengiz A.’nın kullandığı otomobil trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüleri ve 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (FC-GY
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