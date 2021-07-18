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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

kaza yerinden görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) - Hava ambulansı bu sefer ağır yaralı için havalandı AFYON KARAHİSAR

Trafik Güvenliği Trafik Kazası 112 Acil Servis Ağır Yaralı Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi Çiçek Tepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, durumu ağır olan Kerem Alıcı hava ambulansıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Beldesi Çiçek Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Nihat Yıldırım idaresindeki 06 BOA 912 plakalı otomobil ile Abdulkadir Alıcı idaresindeki 35 AF 0886 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralanan 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Kerem Alıcı da hava ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bölgeye gelen polis ekipleri de çevre trafik güvenliğini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.
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