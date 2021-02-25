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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

-Araçlardan detaylar

Hastane 

--Ambulans detay
--Polis ekipleri detay
--Yaralılar detay
--detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kartepe ilçesi Akmeşe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 41 AFP 668 plakalı otomobil ile U.T. yönetimindeki 41 GF 824 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobiller, F.Ç. idaresindeki 41 GF 824 plakalı otomobile de çarptı. Kazada M.T., U.T., N.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. (HFV-
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