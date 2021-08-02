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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı:3 ölü, 4 yaralı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı:3 ölü, 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı:3 ölü, 4 yaralı

olay yeri detay

Hastane Trafik Kazası Çekim 

--şahısların araçtan çıkarılma görüntüsü telefon çekimi

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya-Adıyaman karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.00 sıralarında Adıyaman -Malatya karayolu, Çelikhan ilçesine bağlı Subatan geçidi mevkiinde meydana geldi. Burak Timuçin idaresindeki 06 KH 602 plakalı Honda marka araç, A.D. idaresindeki 44 AB 321 plakalı Hyundai marka araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda sıkışan şahıslar, itfaiye ve ADAD ekipleri tarafından çıkarıldılar. Kazada Nuray Doğan ve Zeynep Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 yaralıysa Malatya il merkezindeki hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan 06 KH 602 plakalı aracın sürücüsü Burak Timuçin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerini kazayla ilgili inceleme başlattı. (VK-
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