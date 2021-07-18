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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İtfaiye ekiplerinin sıkışan kişileri kurtarmasından görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Direksiyon 

-Araçlardan görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı. Kaza, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kelekçi yolunda seyir halinde olan iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçları gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Osman Türk isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 4 kişiye ise yaptığı ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırdı. Türk’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla götürülürken, ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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