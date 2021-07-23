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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden genel görüntüler

Jandarma Trafik Kazası Karahisar Sağlık Ekipleri Tarım Arazisi 

-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Jandarma ekiplerinin inceleme yapmasından görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Dinar ilçesi Yapağılı köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suzan E., idaresindeki 20 D 8870 plakalı otomobil köy girişinde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü Muhammet K.’nin kullandığı 35 KG 8715 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan araçlar yol kenarındaki tarım arazisine girerek durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçlardan birinde bulunan Fuat Er’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü de olay yerine gelen ambulanslar ile Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. (GC-Y)
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