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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

- Kaza yerinden ve araçlardan detaylar

Polis Hastane Jandarma Bild 

-- Kazanın fotoğrafları

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, D400 Karayolu Nizip İlçe çıkışı Fıstık Hali mevkiinde meydana geldi. Mustafa Pürçek, idaresindeki 27 YP 084 Tofaş marka otomobil ile karşı yönden gelen 06 BC 8696 Plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı sonrası bölgeye çok sayda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımıyla hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Mustafa Pürçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Abdulkadir Dikilitaş ve Emin Korkmaz’da ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceme sürerken kafa kafaya çarpışan her iki otomobilde hurdaya döndü. (RY-SD-
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