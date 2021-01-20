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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Kaza yeri

İlk Müdahale Polis Karya Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Polis tarafından itilen araba
-Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi
-detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk toplamda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami istikametinden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametine gitmekte olan M.D. idaresindeki 34 PP 6225 plakalı Fiat marka otomobil ile Zübeyde Hanım Caddesi istikametinde gitmekte olan Ş.B. idaresindeki 54 AN 991 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler yara almazken M.D. idaresindeki otomobilde bulunan D.K. ve Ş.B. idaresindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki T.B. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-RFK-
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