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İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

kaza mahalli

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Hamile Kadın 

-kaza yapan araçlar detay
-ambulans
-kaza yapan araçlar genel ve detaylar

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 1’i hamile kadın olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza Bartın-Kozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Faruk M. idaresindeki 14 BC 013 plakalı Toyota marka otomobil Kozcağız’dan Bartın istikametine seyir halinde iken tali yoldan ana yola kontrolsüz şekilde çıkan Yıldıray E. idaresindeki 06 CIG 478 plakalı Ford marka otomobille çarpıştı. Kazada 14 BC 013 plakalı araç sürücüsü Faruk M. (25), aynı araçta yolcu olarak bulunan 7 aylık hamile eşi Meral M. (23) ve Müzeyyen M. (57) ile 06 CIG 478 plakalı araç sürücüsü Yıldıray E. (40) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza mahallindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (BB-YE
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