İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Bartın Arıt yolunda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza Bartın Arıt karayolunun Okçular köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Arıt’tan Bartın istikametine seyir halinde olan Ekrem Poyraz yönetimindeki 74 DK 993 plakalı otomobil, karşı şeritten gelerek Okçular köyü Maden mahallesine kontrolsüz şekilde dönüş yapan Nail Çınar yönetimindeki 81 EK 496 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ekrem Poyraz’ın kullandığı otomobil yol kenarındaki su arkına düşerken Nail Çınar’ın kullandığı otomobil ise yolcu durağına çarparak durabildi. Kazada 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. (BB-SÖ-
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