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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

kaza yapan araçlardan görüntü,

Hastane Trafik Kazası 

-kaza yerinden genel görüntü,
-temizlik ekiplerinden görüntü,
-araçların kaldırılması

( ÇORUM )- Çarpışmanın etkisiyle kavşakta bulunan trafik lambaları ile işaret levhaları devrildi ÇORUM

- Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, İnönü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğurcan K.'nın kullandığı 19 UK 704 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 19 ABN 603 plakalı otomobil Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi refüje çıktı. Her iki araçta da büyük ölçüde maddi zarar meydana gelirken kavşakta bulunan trafik lambaları ile işaret levhaları da devrildi. Kazada araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Meltem Ç.(29),yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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