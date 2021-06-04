İki otomobil çarpıştı: 1 hafif 3 yaralı



- Malatya'da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada biri hafif 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.E.Ö. idaresindeki 06 RRY 80 plakalı volkswagen marka otomobilin önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile aynı yöne seyreden V.E. yönetimindeki 23 ABT 291 plakalı volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada biri hafif 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

