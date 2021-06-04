Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İki otomobil çarpıştı: 1 hafif 3 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 hafif 3 yaralı

Olay yeri ekip çalışmaları

( MALATYA ) MALATYA

Polis Volkswagen Köpek Polis Ekipleri 


- Malatya'da köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile bir başka otomobil çarptı. Kazada biri hafif 3 kişi yaralandı. Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan S.E.Ö. idaresindeki 06 RRY 80 plakalı volkswagen marka otomobilin önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için yavaşlayan otomobile aynı yöne seyreden V.E. yönetimindeki 23 ABT 291 plakalı volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada biri hafif 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement