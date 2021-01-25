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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İki otomobil çapıştı: 9 yaralı

İki otomobil çapıştı: 9 yaralı

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale 

-Yaralılardan görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Nazif B., idaresindeki 02 AY 043 plakalı Tofaş marka otomobil ile Mehmet Ali Ö., idaresindeki 27 BS 076 plakalı Hyundai marka otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Samsat yol ayrımı kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan Yusuf Ö., Nisa Ö., Fatma Ö., Ayşenur Ö., Musab B., Mirza B., Hacer B., ve Gülşirin E., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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