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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza yapan Motosiklet ve sürücülerinden görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahale etmesi
-Yaralıların yerdeki görüntüsü

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de kavşakta dönmeye çalışan iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı. Kaza, Düzce kent merkezi Kültür Mahallesi Eğri Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşakta dönmeye çalışan Yusuf Y. idaresindeki 81 ABJ 458 plakalı motosiklet ile sokağa girmeye çalışan Adem G. idaresinde 81 AAT232 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri savrularak yaralandı. Yaralı iki motosiklet sürücüsü, olay yerine yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (SA-MK-
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