Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - ADANA

İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - ADANA

- Kazaya karışan motosikletlerden detay - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Kazanın gerçekleştiği yerden detay Adana 'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 BHT 36 ile 01 MG 378 plakalı motosikletler çarpıştı.Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Kazada yaralanan 2 sürücü 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yaralanan bir sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı