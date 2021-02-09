İki lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

-Olay yeri

-Yaralıların ambulansa bindirilişi

-Ekiplerin müdahalesi

-Sürücü yakının tepkisi ve küfretmesi



( SAKARYA ) -- Kazaya karışanın yakını, karşı tarafa küfrederek tehdit etti SAKARYA



- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde iki lüks otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında taraflardan birinin yakını karşı tarafa küfürler ederek tehditler savurdu.Kaza, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi Serhat Sokak ve 546. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gizem Y. idaresindeki 54 ABS 500 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Leyla H. idaresindeki 54 EU 725 plakalı BMW marka otomobil iki sokağın kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler dahil olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada olay yerine gelen Gizem Y.’nin yakını kazaya karışan kazazede Leyla H.’nin üzerine yürüyerek küfür etti. Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonrasında tartışma son bulurken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



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