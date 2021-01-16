İki kişiyi araçta öldüren zanlı: “Ölüm korkusuyla vurdum, pişmanım”

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( BURSA )- Bursa’da eski husumet yüzünden av tüfeğiyle iki arkadaşı aracında öldüren katil zanlısı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi- Cinayetin eski bir husumet yüzünden işlendiği ortaya çıkarken, sorulara cevap veren zanlı, “Ölüm korkusuyla cinayeti işledim,pişmanım” dedi BURSA



- Bursa’da daha önce kavga edip husumetli olduğu iki arkadaşı aracının içinde av tüfeğiyle öldüren zanlı, “Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Pişmanım” dedi.

60 yaşındaki katil zanlısı Levent Katıroğlu adliyeye sevk edildi. Olay dün akşam saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Katıroğlu (60) 10 V 0672 plakalı aracıyla, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren’in (40) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 aracın yanına geldi. Aracından inen Levent Katıroğlu., yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı. Silah seslerini duyan trafik polisi yakaladı Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent Katıroğlu, burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent Katıroğlu sorgusunun ardından Cinayet Büro Amirliği’nden adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorusuna cevap veren Katıroğlu, “Ölüm korkusuyla yaşıyordum, korktuğum için öldürdüm. Ama pişmanım” dedi.

Öte yandan av tüfeğiyle öldürülen iki arkadaşın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.



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