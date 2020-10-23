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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İki kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

İki kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 2’ye yükseldi

Adliye girişine yanaşan jandarma aracı

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Jandarma Silahlı Kavga 

-Tutuklanan kişinin jandarma aracına alınışı

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2’si ağır 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayında tutuklu sayısı 2’ye yükseldi. Beyşehir'e bağlı Eğirler Mahallesi'nde 17 Ekim günü yaşanan silahlı kavga olayında, yaralanarak Konya Şehir Hastanesine sevk edilen Mücahit Ü’nün (18) tedavisi tamamlandı. Taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Mücahit Ü. jandarmadaki işlemlerinin sona ermesinin ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Mücahit Ü. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Seydişehir İlçesi Kapalı Cezaevine gönderildi. Silahlı kavga olayında Mücahit Ü.'nün de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı ikiye yükseldi. Olayda ağır yaralanarak Konya’ya nakledilen Mustafa Ü.'nün ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Beyşehir'de 17 Ekim günü husumetli iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan 7 kişi yaralanmış, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil Özer ile Mehmet Güler yaşamını yitirmişti.
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