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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İki kez alevlere teslim olan tarihi konak kent estetiğine katkı sağlamaya devam ediyor

İki kez alevlere teslim olan tarihi konak kent estetiğine katkı sağlamaya devam ediyor

-Konağın yanmasından görüntüler

Kamera Mimari Şahit Aktüel 

--Konaktan drone görüntüleri
--Konaktan aktüel görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tarihinde iki kez alevlere teslim olan ve iki kez yeniden inşa edilen Portakal Hafız Konağı, kent estetiğine katkı sağlamaya devam ediyor. Konağın 2014 yılında alevlere teslim olduğu anların görüntüleri film sahnelerini aratmıyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 19. yüzyıl Türk konut mimarisinin birçok özelliğini üzerinde barındırarak inşa edilen Portakal Hafız Konağı, tarihte iki kez alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Fransız gazeteci Claude Farrare, Mustafa Kemal Atatürk ile görüşmek için 1922 yılında İzmit’e geldiğinde konakladığı Portakal Hafız Konağı, 1970 ve 2014 yılında çıkan yangınlarla kullanılmaz hale geldi. İki kez tekrardan aslına uygun olarak inşa edilen konak, kent estetiğine katkı sağlamaya devam ediyor. Konağın yanma görüntüleri film sahnelerini aratmıyor Son olarak 2014 yılındaki yangında kullanılmaz hale gelen konak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edildi. Konağın çıkan yangında küle döndüğü anların görüntüleri ise film sahnelerini aratmıyor. Konağın küle döndüğü yangın, alevlere müdahale eden itfaiye erlerinin aksiyon kameralarına yansıdı. “Gerçekten alevler içerisindeydi” Konağın yaşadıkları bölge için önemli olduğunu söyleyen Mehmet Emir Kösemen isimli vatandaş, “Doğduğumdan beri İzmit’te yaşıyorum. Yaklaşık 20-25 yıldır bu konağı görüyorum. Konak iki kez yanmış. Ben 2014 yılında çıkan yangına şahit oldum. Gerçekten alevler içerisindeydi. Her yeri alevler sarmıştı. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Sonrasında tekrar restore edildi. Kamu binası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Tarihimizi yansıtması, mahallemize verdiği değerden dolayı mutluyuz” dedi.
(MK-RFK-
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