Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İki katlı mobilya atölyesi yangın

İki katlı mobilya atölyesi yangın

Olay yerinden detay

Polis Bild Mobilya Trol 

-Ekiplerin müdahalesi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da 2 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, atölyede maddi hasar oluştu. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir iş yerinde, elektrik kapsamlı bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement