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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
İki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

İki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

yangından görüntüler

Bild Yangına Müdahale Trol 

-itfaiyenin yangına müdahalesi
-Evi yanan şahıstan görüntü
-Röportaj
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan 2 katlı evin en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay saat 14.00 sıralarında Deniz Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın en üst katında Ramazan A.’nın yanlız yaşadığı evde sobadan yangın çıktı. O esnada evden çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine ve Ramazan A.’ya bildirdi. Yangın sırasında evin içinde olan Ramazan A. alevlere kendi müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlattı.
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