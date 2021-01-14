İki katlı evde çıkan yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

-Evden yükselen dumanlar

-Yanan ev

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yanan evden detay ve genel görüntüler

-Köy muhtarı Rıza Demir ile röportaj

-Köy sakini Hasan Kaçmaz ile röportaj



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken 10 kişilik Demir ailesi evsiz kaldı. Yangın, ilçeye bağlı Bakırlık Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Demir’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen evdeki yangını fark eden köy sakinleri kendi imkanları ile müdahalede bulunurken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine giderek yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Evde 10 kişinin yaşadığını söyleyen Bakırlık Muhtarı Rıza Demir, yangın sırasında evde yalnızca 1 kişinin olduğunu onu da seslenerek çıkardıklarını ifade etti.

Muhtar Demir, aileye kalacak yer konusunda yardımcı olduklarını belirtti.

Olay yerinde olası zehirlenmeye karşı ambulans ve 112 ekipleri de hazır bulunurken, Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından uzun süre soğutma çalışması yaptı. Köy sakinlerinden Hasan Kaçmaz ise alt katta çıkan yangının, 10 dakika geç müdahale edilmesi sonucu kullanılamaz hale geldiğini, yolun bozuk olmasından dolayı itfaiyenin geç geldiğini iddia etti. Kaçmaz konuşmasında şu sözlere yer verdi. “10 dakika önce itfaiye aracı olay yerine gelseydi üst kat kurtulmuştu. Bizim yolumuz dar, virajlı. Kdz. Ereğli - Çayırlı arası yolun böyle mi olması lazım? Eğer bizim yolumuz geniş olsaydı, düzgün olsaydı bu ev rahat kurtuluyordu. İtfaiye aracının geç gelmesi yollarımızın yol gibi olmamasından dolayıdır. Yol medeniyettir.” (VK-



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