Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İki katlı ev alevlere teslim oldu

İki katlı ev alevlere teslim oldu

Alevlere teslim olan ev

Polis Karya Bild Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye erlerinin müdahalesi
-Detaylar

( SAKARYA )-İtfaiyenin erken müdahalesi, evin küle dönmesini engelledi SAKARYA

- Sakarya’nın Sapanca ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Sapanca ilçesi Göl Mahallesi Yıldız Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ç.’ye ait evin ön kısmında bulunan ahşap kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralanın olmadığı yangında, evde hasar meydana geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement