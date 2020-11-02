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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İki katlı binada korkudan yangın

İki katlı binada korkudan yangın

Yangından detay

( BURSA ) BURSA

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 


- Bursa’da iki katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 2 katlı binada dumanlar yükselmeye başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri ise yangına müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, şans eseri herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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