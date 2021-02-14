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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
İki katlı ahşap ev ve ahır yangında kül oldu

İki katlı ahşap ev ve ahır yangında kül oldu

Cep telefonu görüntüsü

Ahşap Ev Jandarma Bild Trol 

-Yangından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük ile Kastamonu sınırları arasında kalan Gökören Köyünde alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev ile bir ahır kül oldu. Edinilen bilgiye göre yangın Karabük'ün Eflani ilçesi ile Kastamonu Daday ilçesi sınırları arasında kalan Gökören Köyünde meydana geldi. Niyazi Çatal'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyenbir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Alevleri fark eden köylüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eflani ve Daday ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına alırken, alevler evin yanında bulunan ahırada sıçradı. İki katlı ev ve ahır küle dönerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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