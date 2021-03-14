İki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi



- Kütahya’nın Domaniç İlçesine bağlı Karaköy köyünde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Olay, Domaniç’e bağlı Karaköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Halil Balcı’ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Domaniç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çukurca Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili İlçe Jandarma ekipleri inceleme başlattı. (TY-EFE)



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