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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Alevlerden detay

Ahşap Ev Jandarma Bild Trol 

-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Saçak Köyü’nde iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin diğer evlere sıçramadan söndürdüğü yangında ahşap ev küle döndü. Edinilen bilgiye göre, olay İlçeye bağlı Saçak Köyü Murat Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Akyüz’e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki katlı evi tamamen saran alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. İki katlı evin küle dönmesine neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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