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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İki katlı ahşap bina yanarak kül oldu: 1 yaralı

İki katlı ahşap bina yanarak kül oldu: 1 yaralı

Yaralıdan görüntü

Mahsur Kaldı Ahşap Ev Mustafapaşa Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Yaralının ambulansa alınmasından görüntü
-Yangından görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )- Fatih’te çıkan yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü İSTANBUL

- Fatih Samatya’da bulunan iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında içeride bulunan bir kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevlerin arasından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın 01.30’da Fatih İlçesi Kocamustafapaşa Mahallesi -Samatya- Tütünlük Sokakta bulunan iki katlı ahşap bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa süre içerisinde binanın tamamını sardı. Uykuda yangına yakalandı İki katlı binada yaşayan bir kişide yangına uyuduğu esnada yakalandı. Uyandığında etrafının alev topuna döndüğünü gören kişi kendi imkanları ile yangına müdahale etmek istemedi. Yangın dumanına müdahale edemeyen kişi evde mahsur kaldı. Evde bir kişinin olduğunu gören mahalleliler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan bir kişiyi kurtardı İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan kişiyi ambulansa götürdü. Ambulansa alınan adam hastaneye kaldırıldı. Binanın ahşap olmasından dolayı yoğun bir mücadele veren itfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Çatının söndürülmesi sırasında alevlerin tekrar yükseldiği görüldü.
Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra netlik kazanacak.
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