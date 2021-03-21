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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
İki katlı ahır ve samanlık alev alev yandı

İki katlı ahır ve samanlık alev alev yandı

Yapının alev alev yanışı

İlk Müdahale Karya Samanlık Trol 

-Ekiplerin müdahalesi

( SAKARYA ) -- Yangında iki katlı ahşap yapı kullanılamaz hale geldi SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapı alev alev yandı. Yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, Karasu ilçesi Karasu Mahallesi’nde bulunan ahır ve samanlık olarak kullanılan iki katlı ahşap yapıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karasu Mahallesi Muhtarlığı Azası Ali Küçük’e ait olan iki katlı ahşap yapı bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından ihbar üzerine Karasu ve Kocaali İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süreli soğutma çalışması gerçekleştirdi. Hayvanların kısa sürede çıkartıldığı ahşap yapının yangınında can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (EA-BCT-
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