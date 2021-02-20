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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İki grup sokak ortasında birbirine girdi: 2 yaralı

İki grup sokak ortasında birbirine girdi: 2 yaralı

Tartışma anı, polisin gelmesi

Polis Hakaret Suçlaması Alabalık Irak Trol 

-Sosyal mesafe ihlali
-Kalabalık
-Tarafları ayırmaya çalışmaları

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya döndü. Sosyal mesafe kurallarının bile hiçe sayıldığı kavgada polisin müdahale ederek kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve sosyal mesafeye uymayan grubu polis araçlarına bindirerek uzaklaştırdı. Bir süre sonra iki grup Yeşiltepe Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde ki evlerinin önünde tekrar tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan O.Y.'nin tek kırma tüfek ile açtığı ateş herhangi birine isabet etmeden kontrol altına alındı. Kavgaya karışan 6 kişi gözaltına alınarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayağından yaralanan O. Ö. ve başından yaralanan O. Y. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlaması ile soruşturma başlatıldı.
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