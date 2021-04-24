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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İki grup arasındaki tekmeli, sopalı kavga kameraya yansıdı

İki grup arasındaki tekmeli, sopalı kavga kameraya yansıdı

Cep tele fonu görüntüsü

Kamera Kalaba Alabalık Cep Telefonu Saldırı 

-Apartman önündeki kalabalık detay
-Kavga edenler
-Yere yatırılan kişinin darp edilmesi
-Kadınların araya girmesi
-Bir kişinin yere düşmesi
-Yere düşürülen kırmızı tişörtlü kişinin darp edilmesi
-Kadınların bağırması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir apartman önünde iki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat dövülen kişinin yüzünden çatalla yaralandığı ileri sürüldü. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesindeki bir apartmanın girişi kapısı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga başladı.
Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde iki kişi yere yatırdığı kişiyi dakikalarla tekme tokat darp etti. Sopanın da kullanıldığı kavgada taraflar birbirleriyle kavgalarına kapı önünde devam etti. Kavgayı ayırmak isteyen kadınların, “Yapmayın, bırakın” sözleri kameralara yansıdı. Görüntülerdeki kırmızı tişörtlü kişi 3 kişinin saldırısı sonucu yere yatırılıp uzun süre sopada kullanılmak üzere darp edildi. Olayda bir kişinin yüzüne gelen çatal nedeniyle yaralandığı iddia edildi. Kavga anı olayın karşısındaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İA-
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