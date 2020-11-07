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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

İki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 yaralı

-Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

--112 ekiplerinden detaylar
--Polis ekiplerinden detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin restoranında meydana gelen olayda, 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç isimli şahıs bıçakla T.Ö. ve E.K. isimli iki kişiyi yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de 2 kişiyi yaralayan O.Ç’yi gözaltına alarak karakola götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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