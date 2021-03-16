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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı

İki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçen vatandaş silahla yaralandı

Şanlıurfa'da kavgada yoldan geçen kişi saçmaların hedefi oldu

Polis Silahlı Kavga Akalan Polis Ekipleri 

-Kavga sonrası olay yerinden detaylar
-Olay yerinden polis ekipleri
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, kavga sırasında yolda yürüyen vatandaşa isabet etti. Edinilen bilgiye göre olay, Siverek ilçesine bağlı Abdalağa Mahallesindeki Sanayi Sitesinde meydana geldi. Site içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen M.K.'ya isabet etti. Yaralanan vatandaş, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BB-LO-Y)
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