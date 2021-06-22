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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

İki grup arasındaki silahlı kavgada 6 kişi gözaltına alındı

- Çevredeki güvenlik önlemleri

Silahlı Kavga Akalan Kurşun Şili Mermi 

-- Polislerin boş mermi kovanı arama çalışmaları
-- Boş mermi kovanı
-- Merminin isabet ettiği otomobildeki hasar
-- Görgü tanıdığının anlatımı
-- El feneri ile mermi kovanı arama çalışması

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kavgada silah çekilirken, silahtan çıkan mermiler aracın tavanına isabet etti. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı. Olay, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde bir barın önünde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. 3’er kişilik iki grubun kavgasında silah çeken bir şüpheli, 3 el tetiğe bastı. Mermilerin isabet ettiği park halindeki bir otomobilin tavanında hasar meydana gelirken, şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Beyaz ticari bir araç ile il merkezine gittikleri tespit edilen 3 şüpheli, emniyetin operasyonuyla kısa sürede yakalandı. Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen S.Ç., İ.K. ve Y.Ç. ile Tekirdağ il merkezinde yakalanan şüpheliler S.A., M.A. ve A.K.’nın ifadeleri sürüyor. (MÇ-MA-Y)
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