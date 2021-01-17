Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı

İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, 4 gözaltı

Hastanelerden arşiv görüntü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

İlk Müdahale Jandarma Silahlı Kavga Akalan 


- Kırıkkale'nin Delice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Jandarma tarafından yapılan operasyonla 4 kişi de gözaltına alındı.Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki D-200 karayolu üzerinde bulunan park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park alanında bir araya gelen H.A., M.A., İ.S. ve B.K ile B.E., İ.L. ve S.A. arasında tartışma yaşandı. Aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada B.E. ile İ.L. tabanca ve tüfek kullanarak ateş açtığı H.A., M.A ve İ.S.'yi yaraladı.Jandarma 4 kişiyi gözaltına aldıİhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise silahlı kavganın yapıldığı park alanında inceleme yaptı.Olay sonrası kaçan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, daha sonra Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı