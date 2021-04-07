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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay yeri

Silahlı Kavga Akalan Kıraathane Polis Ekipleri Saldırı 

-Polis incelemesi
-Kırık camlar
-Olay yeri inceleme
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay ilçenin Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan peynir pazarı kıraathanesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre peynir pazarı kıraathanesinde 2 grup alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede silahlarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silah veya silahlardan çıkan mermilerle 2 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi veya kişiler ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirdi. Polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. (MB-LO-Y)
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