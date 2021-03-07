İki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

-Olaya karışan şahsın aracından ve araca isabet eden mermilerden görüntü

-Olay yeri inceleme, polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Cinayet silahından görüntü

-Cinayet zanlısından görüntü

-Mustafa Dev’in fotoğrafı

-Detaylar



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’de aralarında daha öncede husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın annesinin hastane önündeki feryadı yürekleri dağlarken olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Yeni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup kıraathanede birbiriyle karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası olay yerinden ayrılan grup tekrar aynı noktaya silahları ile birlikte geldi. Tüfekler ve tabancalarla birbirlerini kurşun yağmuruna tutan gruplardan birinde Mustafa Dev ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerinden ayrılan diğer grup ise kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede hayatını kaybederken katili tüfekle kaçarken yakalandı Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mustafa Dev’i hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Dev, hayatını kaybetti. Olaya karışan şahıslardan Fikret İ., Zeki T., Yaşar H., ve Hüseyin B., ise olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Yunus Emre T., ise cinayet silahı ile birlikte 20 AAR 029 plakalı otomobil ile kaçtı. Kısa süre sonra olay yerinin biraz uzağında vatandaşların tüfekle yürüyen bir şahıs ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Hastaneye akın eden yakınlarının feryadı yürekleri dağladı Mustafa Dev’in hastanede hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise adeta hastaneye akın etti. Dev’in yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, annesinin feryadı yürekleri dağladı. Dev’in annesi, “Oğlum, benim canımı alın oğlumu kurtarın. Oğlumu verin bana” diyerek feryat etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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