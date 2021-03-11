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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

İki grup arasında çıkan kavga sonucu polis ile şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Olay yerine giriş detay

İlk Müdahale Beyzbol Sopası Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulans detay
-Olay yerinden görüntüler
-Ekipler görüntüler
-Olay yerinden kaçan şahıslar görüntüler
-Polis ekiplerinin kaçan şahısları yakalaması
-Yanlarında bulunan demir beyzbol sopasının ekiplerce alınması
-Yaralının hastanye getirilmesi

( SAKARYA )- Yabancı uyruklu grup arasında bıçaklı, sopalı kavga: 1 yaralı- Arkadaşlarını yaralayan saldırganı bulabilmek için olay yerinden kaçtılar- Polis, sokak aralarına kaçan şahısların peşine düştü SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay sonrasında, yaralının arkadaşları ise kavga ettikleri saldırganların peşine düşmek için olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Papuççular Caddesi üzerinde bulunan Kavaklı Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen ve bıçak, sopalı kavgaya dönüşen olayda B.A.A. isimli yabancı uyruklu şahıs bıçaklandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralıya olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi.
Bu esnada ise yaralanan kişinin 6 kişilik arkadaş grubu, çıkan kavgada arkadaşlarını yaralayan şahısları bulabilmek için olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinden bir anda kaçmaya başlayan şahısların peşine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonucunda kaçan grup yakalandı. Daha sonrasında şahısların yanında bulunan demir sopa ekiplerce incelendiği esnada, 6 kişilik grup tekrardan ara sokaklara girerek kayıplara karıştı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. (OK-BCT-
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