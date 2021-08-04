İki genç müzisyen yanan ormanlar için çaldı



- Yangın söndürme çalışmaları devam ederken 12 ve 14 yaşında iki genç müzisyen müzikleriyle doğa dostlarına destek vererek mesajlarını ilettiler. Katıldıkları uluslararası müzik yarışmalarında aldıkları dereceler ve gösterdikleri başarılarla göğsümüzü kabartan 14 yaşında Elif Eroğlu ve 12 yaşındaki İlyun Bürkev keman ve piyanolarıyla çaldıkları eserle orman yangınlarıyla ilgili duyarlılık mesajları verdi. Elif Eroğlu Antalya'dan kemanıyla, İlyun Bürkev de piyanosuyla İzmir'den hareket ederek, Bodrum'da bir araya geldi. 14 yaşında Elif Eroğlu, “Bodruma hocalarımızla ders yapmak, enstrümanlarımızla müzik yapmak, yaşıtlarımızla bir arada olup güzel mesajlar vermek amacıyla gelmiştik, ama yanan ormanların arasından geçtik, yaralı hayvanlar gördük. Ders yaparken farklı bölgelerden dumanlar görüyoruz, burnumuza yanık kokuları geliyor bu durum yetişkinler kadar bizleri de çok mutsuz ediyor” dedi.

12 yaşındaki İlyun Bürkev de, “Çoğu insanın evi yandı, hayvanlar yandı ve ormanların yanıyor, bizim elimizden bir şey gelmiyor biz de en azından müziğimizle söndürme çalışmalarına destek olabileceğimizi düşündük, böylece Elif'le Bodrum'da bir araya gelerek beraberce bu güzel şarkıyı çaldık” diye konuştu.

Çaldıkları çoğu klasik müzik eserinin doğa olaylarından çağrışarak bestelendiğini ifade eden genç müzisyenler, “aslında çaldığımız notalarla ağaçların rüzgarda çıkardıkları sesleri, cırcır böceklerini, kuş seslerini, yağan yağmurun, gök gürültüsünün seslerini çıkarmaya çalışıyoruz ve biz bir karar aldık, müziğimizle ormanlarımızı yaşatacağız, yok olan hayvanların, ağaçların sesi olacağız” şeklinde konuştular. “Yakılan kesilen ölen her ağaç her canlı gezegenimize ve bizlerin geleceğine zarar veriyor” diyen başarılı gençler, temiz, yeşil ve barış dolu bir dünyada yaşanmasını sağlamaları, orman canlılarına zarar verilmesinin engellenmesi gerektiğini vurguladılar. (SM-

